Le-Havre. Insertion et probation : une résidence artistique organisée au Havre

C'est une semaine de résidence artistique pour le Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) du Havre (Seine-Maritime). Avec Le Portique, centre régional d'art contemporain, le SPIP propose aux personnes placées sous main de justice une semaine d'ateliers avec le plasticien caennais Paul Duncombe. Leurs œuvres seront présentées vendredi 19 juillet 2019 en fin de journée.

Sensibiliser à l'art contemporain

Pendant une semaine, huit personnes placées sous main de justice en milieu ouvert créent leur propre œuvre, avec l'aide de Paul Duncombe. Le projet ? Art Gateways, une résidence artistique financée par la Drac. L'objectif est de permettre la rencontre et la découverte de l'art contemporain auprès des personnes accompagnées par le SPIP.

Vaincre la timidité

Paul Duncombe souhaitait travailler autour de la notion de paysage. "Chacun a construit sa boîte en bois en début de semaine pour réaliser son paysage à l'intérieur. L'idée de travailler dans un contenant, qui peut être ouvert ou fermé, permet à chacun de vaincre la timidité", détaille le plasticien caennais.

Les boîtes en bois seront aussi animées par de la vidéo et du son.

La création de Neldy - Justine Leblond

Sortir de son quotidien

Pour les participants à l'atelier, c'est l'occasion de s'ouvrir à autre chose, de sortir du quotidien. Chacun trouve inspiration où bon lui semble. Neldy en a discuté avec ses enfants avant de se lancer. "Ce sont eux qui m'ont donné l'idée de reproduire un parc. On y voit des enfants et des animaux profiter de l'endroit." Elle a réalisé sa création avec des plantes, cailloux et petits objets trouvés dans son entourage.

Stéphane, de son côté, a regardé autour de lui : "j'ai reproduit un rond-point près de chez moi que j'aime beaucoup. Participer à cette semaine d'ateliers c'est l'occasion de découvrir l'art et de rencontrer de nouvelles personnes. Je suis content d'être là".

Florian a pensé au climat du sud : "j'ai reproduit une piscine dans le Sud. C'est là où mon père vit. Et qu'est-ce qu'il fait bon là-bas !"

Une nouvelle résidence artistique sera proposée aux personnes placées sous main de justice, par le SPIP havrais, du 18 au 22 novembre 2019, avec l'artiste plasticienne rouennaise Julie Tocqueville.

Restitution des créations vendredi 19 juillet 2019 de 17h à 19h au Portique (salle de médiation), 30 rue Gabriel Péri, au Havre (Seine-Maritime). Entrée libre.

