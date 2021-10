Isigny-sur-Mer. Calvados : une usine désaffectée prend feu à Isigny-sur-Mer

Dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 juillet 2019, à 00h13 exactement, une usine désaffectée a pris feu sur la commune d'Isigny-sur-Mer (Calvados).

Un quart de la structure détruite

Cette usine est composée de quatre bâtiments, couvrant environ 4 000 m2. Les flammes ont touché 1 000 m2 de toiture, dont une partie qui s'est effondrée.

L'intervention a mobilisé 35 sapeurs-pompiers des casernes d'Isigny, Bayeux, Grandcamp-Maisy et plus largement de l'agglomération caennaise et de la Manche.

À l'aide de quatre lances, ils ont évité la propagation des flammes aux bâtiments mitoyens, pendant plus de quatre heures. Vendredi 19 juillet 2019 au matin, vers 8h15, les soldats du feu traitaient les foyers résiduels liés à l'incendie.

Aucune victime n'est à déplorer.

