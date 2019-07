Incendie du Haras de Saint-Lô : Le Normandie Horse Show maintenu

Dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 juillet 2019, le haras national de Saint-Lô a été victime d'un terrible incendie. Près de la moitié de la surface de la bâtisse est partie en fumée. Pour l'heure, le domaine est fermé au public pour des raisons de sécurité et l'enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie. Suite à ce sinistre événement, la région Normandie, le département de la Manche, Saint-Lô Agglo, et la ville de Saint-Lô se disent "unis" et prêts à faire "le nécessaire pour que notre haras retrouve sa "robe" et que les professionnels et leurs chevaux retrouvent leur écrin."

Ils assurent également le "maintien du Normandie Horse Show du 5 au 11 août" et que "Tout sera mis en œuvre pour que les autres activités puissent se dérouler dans de bonnes conditions.".

