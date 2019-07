À Cherbourg : concours de châteaux de sable sur la plage

Jusqu'au vendredi 30 août 2019, la bibliothèque Boris Vian et la ludothèque de Tourlaville proposent des animations "Jeux bouquine à la plage". Le mardi 16 juillet, de 14h30 à 16h, un concours du meilleur château de sable était organisé sur la plage de Collignon, à Cherbourg-en-Cotentin (Manche).

Le château de sable de l'équipe des moineaux. - Marthe Rousseau

C'est l'équipe des moineaux, composée de Louane, 6 ans et demi, Jonas, 4 ans et Evan, 5 ans, qui a remporté la victoire. Le matin même de la compétition, les enfants avaient découpé des drapeaux de différentes couleurs à planter sur les tours et avaient appris ce qu'était une douve, ou encore, un pont-levis. Ils ont ensuite eu 1h30 pour réaliser leur chef-d'œuvre, avec huit autres équipes. Les enfants nous révèlent leurs trucs et astuces pour un château de sable réussi:

Roselyne, Nicole et Dominique ne s'étaient pas préparées autant que l'équipe des moineaux, mais sont tout de même arrivées en 4e place du classement. La prochaine fois, elles essaieront de venir accompagnées de leurs petits-enfants.

