Rouen. Près de Rouen, il est condamné pour des violences sur son ex-conjointe

La police intervient au domicile du prévenu à Déville-lès-Rouen (Seine-Maritime) le 22 novembre 2018, appelée par la victime, ex-concubine du prévenu. Elle se plaint de violences et insiste sur le fait que le prévenu est un ex, avec lequel elle ne vit plus. Ils ont, cependant, gardé des liens amicaux. La victime déclare qu'elle était venue au domicile du prévenu pour aider sa mère, handicapée et qui y vit également. Elle venait faire du ménage. Il était convenu entre les deux parties que cette démarche soit régulière, mais, le jour des faits, elle est arrivée en retard.

Le prévenu reconnaît que c'est pour ce motif qu'il n'a pas pu se maîtriser. Une légère alcoolémie, relevée par les forces de l'ordre, a sûrement contribué à déclencher les actes de violence envers son ex-compagne.

Il refuse la séparation du couple



Après avoir jeté la victime au sol à plusieurs reprises, il lui assène des coups de poing au corps tout en la saisissant fortement au cou. Elle obtiendra trois jours d'incapacité temporaire de travail pour ces violences. Ensuite, il saisit un couteau de cuisine pour la menacer, créant chez elle une peur panique. "J'étais énervé", dit le prévenu à la barre du tribunal correctionnel de Rouen, en reconnaissant qu'il refusait la séparation du couple. La victime ajoute que les états d'ébriété de son ex-compagnon ont toujours conduit à des épisodes de violence.

Pour le procureur de la République, "les faits sont parfaitement établis", et, pour la défense, "il faut retenir le peu de gravité du dossier". À l'issue de ses délibérations, le tribunal reconnaît le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à une peine de quatre mois de prison, entièrement assortis du sursis, ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.

