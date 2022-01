Sur l'emballage, on peut lire "larmes de belladone, cœur broyé d'orchidée tigre, voile noir d'encens, abricot écrasé, essence de safran et de miel".



"And here it is! The first official photograph of my perfume. It's called FAME. The First Ever Black Eau De Parfum." Voici le message posté sur sa page Facebook.

La star a confié la création du parfum à la maison Coty. Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été dévoilée.