Football : le SM Caen recrute un défenseur d'expérience

C'est la cinquième recrue de l'été du Stade Malherbe Caen (Calvados). Le défenseur Jonathan Rivierez s'est engagé ce matin avec le club rouge et bleu pour deux saisons, plus une en option. Âgé de 30 ans, il dispose déjà d'une grosse expérience en Ligue 2, avec notamment le Havre et Metz, club lorrain où il est devenu deux fois champion de Ligue 2. Jonathan Rivierez a rejoint ses coéquipiers en stage à Deauville.