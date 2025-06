SM Caen. Deux nouvelles recrues débarquent, un ailier et un latéral

Le SM Caen s'active fortement sur le marché des transferts. Après avoir annoncé l'arrivée du défenseur brésilien Vinicius Gomes hier, le club normand engage deux nouveaux joueurs ce mercredi 4 juin. Comme le fils de Cris, ils arrivent tous les deux de National, championnat que s'apprêtent à découvrir Malherbe pour la première fois depuis 41 ans.

Ronny Labonne a d'abord été officialisé, en provenance du Nîmes Olympique, qui a terminé bon dernier de la troisième division. Le latéral droit martiniquais de 27 ans a déjà joué en Ligue 2, notamment sous les couleurs de Lorient.

Le Beaujolais nouveau est arrivé

Un second joueur rejoint Malherbe en provenance du FC Villefranche-Beaujolais en l'espace de deux jours. L'ailier Adama Diakité rejoint les Rouge et Bleu, après avoir inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives l'an passé. Agé de 25 ans, l'ailier est formé à l'US Alfortville, puis est passé par Angoulême et Trélissac.