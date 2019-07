Derniers ajustements pour la carte scolaire 2019 en Seine-Maritime

Alors que l'année scolaire 2018-2019 s'est achevée vendredi 5 juillet 2019, dans le même temps, les dernières décisions concernant les ouvertures et fermetures de classes pour la prochaine rentrée ont été rendues.

Un taux d'encadrement élevé

28 ouvertures de postes d'enseignants, dont neuf annulations par rapport aux annonces du mois de mars, et onze retraits ont été prononcés. Par exemple, l'école maternelle Jean-Jaurès à Petit-Quevilly (Seine-Maritime) voit l'annulation du retrait d'un poste.

16 situations sont jugées comme "à surveiller", c'est-à-dire que des comptages permettront, à la rentrée, de constater si les effectifs annoncés sont tenus ou non et ensuite d'ajuster le nombre de postes. Avec 5,56 enseignants pour 100 élèves, "c'est le taux d'encadrement le plus élevé du territoire", souligne Olivier Wambecke, inspecteur d'académie.

"Lorsque nous prenons la décision de retirer un poste, il s'agit de maintenir des effectifs maximums de 25 élèves par classe.", poursuit-il. Sauf dans le cas de l'école maternelle Guillaume Lion, à Rouen : elle voit une classe atteindre 26 élèves après le retrait d'un poste.

Olivier Wambecke ajoute que la Seine-Maritime a obtenu la création de 34 postes cette année, "soit l'ensemble de la dotation de l'académie de Rouen", alors qu'aucun poste supplémentaire n'a été dégagé dans le département voisin de l'Eure.

