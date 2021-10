Hors Normandie. Accident dans la Manche : un jeune homme de 20 ans tué

Un accident de la route impliquant une voiture et un deux-roues s'est produit vers 18h30, jeudi 4 juillet 2019, à l'intersection des routes départementales 924 et 105, à hauteur de Saint-Jean des Champs, non loin de la Haye-Pesnel (Manche).

Un jeune homme de 20 ans tué

Le bilan est dramatique : un jeune homme âgé de 20 ans, le conducteur du deux-roues, a été tué.

Dans la voiture se trouvaient une femme de 37 ans ainsi que deux enfants de 7 et 3 ans. Les trois, choqués, ont été transportés à l'hôpital d'Avranches.

Douze sapeurs pompiers ont été engagés dans l'intervention.

Les circonstances de l'accident ne sont pour le moment pas encore déterminées.

