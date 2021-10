Goderville. Goderville : la piscine Plein Ciel à 1€ tout l'été

La Communauté de communes Campagne de Caux propose l'entrée de la piscine communautaire Plein Ciel à 1€ du 4 juillet au 30 août, à Goderville. Une opération qui avait déjà été mise en place l'année dernière et qui avait profité à 1 500 nageurs.

De l'aquabike pour tous

En plus de ce tarif, des séances découverte d'aquabike, le vélo dans l'eau, sont proposées gratuitement chaque mercredi et vendredi sur le temps du midi, à 12 h 15. Pour ceux qui veulent aller plus loin, de l'aquagym et des cours de natation sont également proposés tout l'été aux nageurs.

À l'occasion du lancement, un Swim Escape Game

Pour fêter le début de l'été, un Swim Escape Game est proposé ce jeudi 4 juillet à partir de 18 h, sur inscription. L'objectif : constituer une équipe de trois ou cinq personnes pour résoudre des énigmes et sauver le nageur mystérieux.

Entrée à 1€ du 4 juillet 18 h au 30 août à la Piscine communautaire Plein Ciel à Goderville. Swim Escape Game de 18 h à 20 h (nouvelle session toutes les demi-heures) sur inscription au 02 27 30 11 13 ou au 02 27 30 10 20

A LIRE AUSSI.

Nager avec des dauphins virtuels, une thérapie bien réelle

Orne : le parK RustiK dans les starting-blocKs