Un homme de 27 ans a été condamné à cinq ans de prison ferme mardi 12 juin par le tribunal de Cherbourg.

Le 31 mai 2009, encagoulé et armé, il avait braqué le MacDonald's de Cherbourg. Un fait divers qui avait défrayé la chronique puisque les faits s'étaient produits alors qu'il y avait foule dans le restaurant.

L'homme n'avait d'ailleurs pas hésité à menacer les clients et à frapper l'une des employées. Quelques jours plus tard, il s'était finalement rendu à la police et avait avoué les faits.