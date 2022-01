Malherbe : les matchs amicaux

Les joueurs du Stade Malherbe reprendont l'entraînement le 20 juin, et non le 25 comme indiqué dans un premier temps. L'équipe sera présentée au grand public le 19 juillet, un peu plus d'une semaine avant la reprise du championnat de Ligue 2 sur la pelouse du GFCO Ajaccio le 27 juillet.