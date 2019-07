Gonfreville : une nouvelle marche silencieuse pour la petite Keyssi

La petite Keyssi, une fillette de trois ans, est morte dimanche 16 juin 2019 à Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), sous les coups d'un homme qui la gardait pendant que sa maman travaillait. L'individu de 39 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire vendredi 21 juin. Il est également accusé du viol d'une des sœurs de Keyssi, âgée de cinq ans.

L'émotion a été importante : une marche silencieuse a été organisée le lundi 24 juin depuis la mairie de Gonfreville. Elle a rassemblé 200 personnes.

• Lire aussi. Immense tristesse à Gonfreville lors de la marche pour Keyssi



Marche dans le quartier de Mayville

La famille des victimes souffre toujours et l'émotion n'est pas retombée. Une nouvelle marche silencieuse se tiendra samedi 6 juillet 2019, à l'appel des proches. Le rendez-vous est fixé à 9 heures place d'Armes à Harfleur. Le parcours s'effectuera dans la cité de Mayville (départ à 9 heures 30).

Le suspect déjà connu de la justice

Du côté de l'enquête, le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire pour le meurtre de l'enfant de trois ans et pour le viol de sa sœur de cinq ans. Il est déjà connu des forces de l'ordre et de la justice et a déjà été condamné à trois reprises pour des violences, notamment sur mineur, et a été incarcéré. L'enquête suit son cours.

A LIRE AUSSI.

Meurtre d'une fillette près du Havre : le suspect mis en examen et écroué

Enfant tué à Lorient : le chauffard écroué après neuf jours de cavale