Immense tristesse à Gonfreville lors de la marche pour Keyssi

Près de 200 personnes ont marché de la mairie de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime) jusqu'au cimetière pour rendre hommage à Keyssi, fillette de trois ans tuée dans son appartement dimanche 16 juin 2019. Un homme, un ami de la maman, est suspecté du meurtre de la petite fille et du viol de sa sœur.

Dans cette foule, plusieurs sentiments ressurgissent. L'incompréhension d'abord de se retrouver face à un tel drame, dans cette commune où tout le monde se connaît. "C'est une petite ville… On sait qu'il y a des fous partout, mais on se dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres.", souffle Océane, une rose blanche à la main. "C'est effroyable, elle ne méritait pas ça, personne ne mérite ça." Sa fille était amie avec Keyssi. "C'était une petite fille qui avait la joie de vivre.", confie la jeune femme.

Avec un registre de doléances et des roses blanches, les habitants ont souhaité montrer leur soutien à la famille. - Noémie Lair

La tristesse est partout, dans les regards, les accolades et les mots, quand ces Gonfrevillais, profondément touchés, parviennent à les prononcer. Beaucoup soulignent l'importance de se réunir pour soutenir la famille et pour les proches de la petite Keyssi et pour montrer que la commune se mobilise contre ces terribles actes. "Je me mets à la place de la maman", explique Évelyne qui a tenu à être présente à ce rassemblement. "J'ai des petites filles donc ça m'a forcément beaucoup touchée. C'est un choc."

"Combien sont concernés ?"

Certains s'interrogent aussi et s'inquiètent. "Ça m'a fait peur. Si cela arrive à une petite fille de la classe de ma fille, alors combien d'élèves, combien de parents sont confrontés à ça ou sont comme ça ? Il y a des fous partout et ça nous pousse à protéger encore plus nos enfants.", raconte Océane. "Ça touche.", ajoute son amie Marie. Pour l'instant, Océane n'a pas remis sa fille à l'école et préfère la garder près d'elle.

Alors qu'un suspect déjà condamné pour des violences sur mineur a été mis en examen, certains habitants avouent avoir perdu confiance en la justice. - Noémie Lair

Et puis un autre sentiment fait peu à peu surface : la colère. Océane demande que justice soit faite correctement. "Celui qui a fait ça ne doit pas être stable pour s'en prendre à un bébé.", dénonce-t-elle. Elle réclame une "peine lourde" pour le suspect. "Pour Keyssi et pour la maman, il faut qu'il paye." Mais certains confessent: "La justice, on n'y croit plus trop…".

Le suspect a été mis en examen et écroué

Du côté de l'enquête, le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire pour le meurtre de l'enfant de trois ans et pour le viol de sa sœur de cinq ans. Il est déjà connu des forces de l'ordre et de la justice et a déjà été condamné à trois reprises pour des violences, notamment sur mineur, et a été incarcéré.

