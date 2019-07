À Rouen, il s'en prend au personnel du foyer qui l'héberge

Les services de police sont appelés pour intervenir dans un foyer social le 19 septembre 2014 à Rouen (Seine-Maritime). Sur place, un des individus hébergé adopte un comportement violent et dangereux pour les résidents de l'établissement. Le sous-directeur tente d'intervenir pour le calmer, mais il reçoit des coups et des menaces de mort. Avant que les policiers n'arrivent, il faudra l'aide de trois membres du personnel, pour finalement maintenir au sol le forcené. La victime dépose plainte contre Johan Gorczyca, 27 ans. Il est immédiatement dirigé vers un autre centre d'accueil social mais, à peine arrivé sur les lieux, l'énervement du prévenu reprend et les mêmes propos menaçants sont proférés. Trop excité, il cherche même à mordre son entourage, tout en distribuant des coups de poing à qui veut l'approcher.

Ingérable

Il est impossible à calmer et on lui connaît une précédente condamnation, lui ayant déjà valu une incarcération, pour des faits similaires. Pour le procureur de la République, "un suivi médical est nécessaire". Après délibération à l'audience du vendredi 28 juin 2019, le tribunal correctionnel de Rouen le condamne à une peine de deux mois de détention ferme.

