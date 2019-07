Bonne table à Caen : cuisine estivale chez l'Abyssin

Il suffit de passer devant l'Abyssin chaque samedi matin pour comprendre l'atmosphère du lieu. À l'heure du marché du boulevard Leroy à Caen (Calvados), la petite terrasse déborde d'habitants du quartier, venus boire un verre et humer la bonne odeur de la cuisine éthiopienne, spécialité de la maison. Les plats très parfumés d'Afrique de l'est sont d'ailleurs à la carte le week-end.

Aiguillettes de poulet sauce gribiche

Un midi de semaine, j'ai le choix entre deux plats estivaux. J'opte pour un taboulé, accompagné de tomates anciennes, de jambon cru et de lomo, une charcuterie espagnole réalisée à partir de filet mignon de porc mariné. Des petits oignons rouges garnissent le tout, pour un mélange frais et de saison. À mes côtés, mon ami préfère choisir des aiguillettes de poulet et leur sauce gribiche, avec câpres et herbes fraîches. Dans son assiette, on trouve aussi de la semoule et des fèves. C'est savoureux, et l'on se dit qu'il faudra venir tester l'Abyssin version hiver, avec des plats chauds.

En ce jour quasiment caniculaire, le dessert est simple : ce sera glace, une boule coco et une boule fraise. Ça glisse tout seul ! Avant de partir, n'hésitez pas à vous attarder un instant pour lire ou discuter au comptoir. Ce troquet est aussi un lieu de partage, où sont organisés régulièrement concerts et expositions.

Pratique. 50 boulevard Leroy, 14000 Caen. Tél. 06 61 28 40 86

