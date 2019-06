Coup d'envoi du brevet des collèges : plus de 41 000 candidats en Normandie

Ils seront 41143 à plancher, lundi 1er et mardi 2 juillet 2019, dans toute la région Normandie. Les élèves de troisième passent leur brevet des collèges, ce qui constitue pour ces jeunes le tout premier examen. Au menu : français et mathématiques ce lundi, puis histoire/géo, sciences et langue vivante mardi.

La canicule et le brevet

Cette édition a été marquée par le report des épreuves, prévues initialement les jeudi 27 et vendredi 28 juin, jours de canicule sur une partie de la France. Cela aura permis aux plus têtes en l'air de réviser un week-end de plus… mais empêché certaines familles de partir en vacances. Des voyages scolaires ont aussi dû être annulés ou décalés dans certains collèges, quand d'autres établissements ont, eux, préféré privilégier la session de septembre pour permettre aux élèves de partir en échange scolaire malgré tout.

Le brevet en chiffres

41 143 candidats en Normandie

• 15510 en Seine-Maritime

• 8399 dans le Calvados

• 7979 dans l'Eure

• 5851 dans la Manche

• 3404 dans l'Orne



