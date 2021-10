Caen. Calvados: les balades et randos nautiques sont de retour!

Sur l'eau ou sur le sable, les balades et randonnées nautiques reviennent dans le Calvados pour la période estivale. Le principe est simple, il s'agit d'aller à la découverte du patrimoine bâti, paysager ou encore gustatif en embarquant sur un support nautique tels que le char à voile, le kayak, le stand up paddle...

Une palette de richesses dans le Calvados!

Rassurez-vous, tous les accompagnateurs sont qualifiés et ont suivi une formation à l'environnement naturel et patrimonial. Le développement du réseau Balades et Randonnées Nautiques permet d'assurer la qualité et la cohérence de ces prestations puisqu'il s'agit d'une marque déposé répondant à un cahier des charges exigeant.

Toutes les sorties sont testées et approuvées avant d'être soumises au grand public. Pourquoi ne pas se laisser tenter? Le prochain rendez-vous est donné début juillet. Renseignements et informations sur www.baladesurleau.com

Un avant goût en image…

