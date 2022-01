Philippe Lailler : "la campagne frontale à Philippe Duron a marché"

Agé de 51 ans, Philippe Lailler est candidat dans la 1ere circonscription du Calvados, et représente le Modem. Philippe Lailler est par ailleurs pharmacien à la Grâce de Dieu, à Caen. "On aurait aimé avoir un peu plus, mais le résultat est satisfaisant puisqu'on fait deux fois le score du centriste d'il y a cinq ans, preuve que la campagne frontale à Philippe Duron a marché", a-t-il affirmé au micro de Tendance Ouest, à l'issue du premier tour des Législatives.

Philippe Lailler est arrivé troisième pour cette circonscription, avec un peu plus de 10% des suffrages exprimés.



Le deuxième tour des élections législatives est fixé au dimanche 17 juin prochain. La première circonscription du Calvados est l'une des six circonscriptions du département et comprend les cantons suivants : Canton de Caen-1, Canton de Caen-2, Canton de Caen-3, Canton de Caen-8, Canton de Caen-9 et Canton de Tilly-sur-Seulles. Le député Philippe Duron (PS) en est le candidat sortant.