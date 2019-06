Bonne table à Rouen : la cuisine française de la P'tite Cocotte

Composée au jour le jour avec des salades et des viandes : voici la carte de La P'tite Cocotte. Placé à deux pas du théâtre des arts, ce petit restaurant à l'allure d'une brasserie, bénéficie d'une ambiance bonne franquette. La terrasse placée en plein soleil est un atout lors des beaux jours, même si elle est placée au centre de l'ébullition de la ville.

Bon marché et rapide

La formule entrée, plat et dessert du jour est à 13 euros. Steak tartare, Burger et entrecôte de bœuf sont aussi proposés à la carte. Mes goûts étant plutôt salés, je choisis la formule entrée et plat à 11 euros. Je m'aperçois rapidement que le lieu est fréquenté par des habitués. En entrée, je prends les rillettes de canard délaissant les poireaux à la vinaigrette et la tarte au camembert. Avec la portion donnée, je peux manger une petite dizaine de tartines de rillettes bien copieuses. Le soleil étant au beau fixe, je choisis pour le plat une salade italienne. La salade et ses tomates me rafraîchissent le palais, coupé par le fondant du jambon sec et de la coppa. Le service est très rapide et les plats s'enchaînent, servis par un personnel souriant et convivial. De cette chaleur, je ne suis pas très gourmande, mais la carte des desserts me fait de l'œil. La P'tit cocotte propose tarte du jour, crèmes, île flottante et moelleux au chocolat.

Pratique. 25 rue Saint-Eloi à Rouen. Tél. 02 76 61 46 07