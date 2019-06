Bonne table à Rouen : Okinawa, près de la place du Vieux-marché

Okinawa a pris la place d'un autre restaurant japonais, Chez le chef panda, qui a fermé il y a quelques semaines. Près de la place du Vieux-marché à Rouen (Seine-Maritime), l'adresse propose un concept très simple : des makis, sushis et autres spécialité à volonté et servies à table. Le tout pour 13,50€ le midi par adulte.

Jusqu'à plus faim

Le restaurant est très accueillant, avec une décoration moderne et une très belle fontaine à l'entrée. La salle est très grande, mais l'aménagement de différents espaces permet d'éviter l'impression de grande cantine. Ici, vous ne trouverez pas de grand buffet où il faut jouer des coudes pour se servir à déjeuner. Il suffit de passer commande auprès des serveurs des différentes spécialités que l'on souhaite déguster.

Une aubaine pour les amateurs de cuisine japonaise, qui en auront jusqu'à plus faim ! Pour les non-initiés, c'est une belle occasion de se laisser aller à goûter des saveurs inconnues. Pour ma part, je goûte les makis à l'avocat et au surimi, ainsi que des sushis au saumon, au thon rouge, à la daurade ou encore aux crevettes. Avec du riz, une soupe miso et une salade de choux, je suis rapidement rassasié. Mention particulière pour les sushis, confectionnés avec du riz bien fondant et de généreuses tranches de poisson.

5-7-9, rue de la Pie à Rouen. Tél. 02 35 07 55 44

