Visite russe au Havre : peu d'avancées pour Gurvan Le Gall

Le quartier de l'hôtel de ville du Havre (Seine-Maritime) était bouclé lundi 24 juin 2019. Des policiers patrouillaient, des gendarmes bloquaient les accès, une ambulance stationnait derrière le bâtiment, sous l'œil des journalistes et des Havrais les plus curieux. Ces derniers ont été prévenus quelques jours auparavant : leur ville accueille une rencontre diplomatique des plus importantes, entre le Premier ministre français, Édouard Philippe, et son homologue russe, Dmitri Medvedev.

Sur le parvis de l'hôtel de ville, Édouard Philippe attend l'arrivée de Dmitri Medvedev, sous l'œil des photographes. - Noémie Lair

La Cité Océane a été choisie pour son lien avec Edouard Philippe puisqu'il en a été maire pendant sept ans mais aussi pour ses liens économiques, architecturaux et culturels avec Saint-Petersbourg, ville natale de Dmitri Medvedev. Cette rencontre était organisée pour renouer le dialogue entre les deux pays, "on gagne toujours à se connaître", a souligné le Premier ministre français.

Leur situation "relève du système judiciaire"

Parmi les sujets abordés lors de cette visite, il y a eu le cas des Français incarcérés en Russie, Philippe Delpal, un banquier poursuivi pour fraude, et Gurvan Le Gall. Ce Havrais a été arrêté le 23 mars dernier pour tentative de corruption. Son procès doit avoir lieu ce mardi 25 juin mais ses avocats craignent qu'il soit à nouveau reporté et ce, jusqu'à la fin de l'été.

• Lire aussi : Le Havrais incarcéré en Russie pourrait rester en prison tout l'été



"Nous avons effectivement évoqué ces cas en indiquant évidemment qu'il n'appartient pas à la France de s'immiscer dans la procédure russe tout comme il n'appartiendrait pas à la Russie de s'immiscer dans une procédure judiciaire française, a précisé Édouard Philippe. J'ai indiqué quelle avait été l'émotion ou le questionnement suscités par ces cas au Premier ministre Dmitri Medvedev. Je crois qu'il a entendu la position française de respect des procédures russes et entendu le fait que nous étions attentifs à la façon dont les conditions de détention pouvaient être garanties et à l'émotion que pouvaient susciter ces cas. C'était un échange direct et très respectueux."

Les deux hommes ont placé cette rencontre sous le signe de la diplomatie. Objectif : renouer le dialogue entre les deux pays et développer les échanges. - Noémie Lair

La réponse fut tout aussi brève pour le président du gouvernement russe. "Cela relève du système judiciaire. Le Premier ministre m'a fait part de certaines préoccupations que j'ai bien entendues, mais les seules garanties qu'il peut y avoir relèvent de l'autorité du tribunal. Cela se passe comme ça dans chaque pays.", a indiqué Dmitri Medvedev, ne laissant entrevoir aucune intervention de sa part.

A LIRE AUSSI.

Un Havrais arrêté en Russie pour corruption