Pontorson. Comment bien réussir votre barbecue cet été ?

Avec le retour des beaux jours, entre amis ou en famille, les barbecues sont l'assurance de passer un moment convivial. Mais pour être sûr de ne pas gâcher la fête, Jeff, organisateur des Championnat de France de Barbecue, vous donne ses conseils.

Jeff au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

En premier lieu, la sécurité. En plus d'éloigner les enfants du feu, il est également important de mettre votre barbecue dans un endroit bien aéré et impérativement en extérieur. En effet, les fumées sont toxiques et chaque année, de nombreuses personnes imprudentes voient leurs barbecues gâchés par des inhalations.

Afin d'éviter tous risques de brûlures, il est également impératif de vérifier la stabilité du barbecue et de proscrire tout système d'allumage artificiel.

Concernant la qualité de vos braises, privilégié l'utilisation de charbon de bois de pommiers, de cèdre ou d'hickori. Ces différentes variétés peuvent vous permettre d'accentuer le goût boisé de votre viande.

Une fois lancé, le feu est à surveiller attentivement. Il n'est pas question de lui tourner le dos, notamment quand les premières pièces à griller sont installées sur la grille. Les graisses tombant dans les braises pouvant provoquer de petites flammes qui pourraient brûler vos viandes.

Dernier point technique à maîtriser, la marinade de vos viandes. Pour la viande de bœuf, comptez plusieurs heures de marinade. Du côté du poulet, quelques dizaines de minutes suffiront. Pour les poissons, prudence, un trop long temps de marinade peut cuire les viandes et atténuer les qualités gustatives de vos aliments.

Une chose est sûre, la condition la plus importante pour réussir votre barbecue est de vous entourer des bonnes personnes. Un bon repas partagé avec vos amis ou votre famille ne pourra qu'être réussi.

Si vous êtes un as du barbecue, il est possible de vous inscrire au Championnat de France de Barbecue dont la première manche se déroulera les 20 et 21 juillet sur l'hippodrome de Pontorson. Plus d'infos sur le site bbqfestival.fr.