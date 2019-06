[photos] Supporters américains au Havre : que pensent-ils des Bleues ?

Plus de 22 000 spectateurs ont assisté à la victoire des États-Unis sur la Suède, 2 buts à 0, jeudi 20 juin 2019 au stade Océane du Havre (Seine-Maritime). Malgré la distance, beaucoup étaient Américains car l'équipe, championne du monde en titre, est très suivie aux États-Unis.

La bannière étoilée a donc peu à peu fait son apparition dans les rues du Havre le jour du match.

Hannah Brown et sa famille suivent les joueuses américaines depuis toujours. - Noémie Lair

Hannah Brown suit le football depuis qu'elle est toute petite. Elle apprécie la qualité du jeu cette année : "Je pense que le niveau est vraiment plus élevé qu'avant, donc ça rend cette Coupe du monde encore plus amusante et féroce."

Au top niveau, elle place évidemment les États-Unis. "À ce stade de la compétition, ce sont incontestablement les meilleures !" Marylin et Alexy, deux autres supportrices, partagent cet avis. "Il y a tellement de talent dans cette équipe, aussi bien sur le terrain que sur le banc. Et nous avons tellement d'expérience au niveau national et international !", soulignent-elles.

"Elles ont toutes les qualités pour réussir"

Mais ces Américaines se méfient tout de même des autres équipes. Dans le top 5, elles placent l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie… et la France ! Si tout se passe bien pour les deux équipes, elles se rencontreront en quart de finale du mondial. Le duel est très attendu, ce qui inquiète quelque peu les Américains.

Certains ont trouvé de quoi se démarquer ! - Noémie Lair

"Les Françaises sont vraiment techniques et ont un jeu intelligent.", explique Hannah. "Elles ont toutes les qualités pour réussir. Elles ont été un bon test pour nous lors de la préparation, parce que c'est le seul match qu'on a perdu l'an dernier." Les Françaises s'étaient en effet imposées, 3 buts à 1, en janvier dernier, lors d'un match amical au stade Océane.

Une bonne connaissance des joueuses françaises

"Elles ont aussi l'avantage d'avoir sept de leurs joueuses qui évoluent à Lyon, donc qui jouent tout le temps ensemble.", note Marylin. Comme les autres Américaines, elle est très au fait du football français et connait bien les joueuses. "Le Sommer est incroyable, très tenace, habile avec et sans la balle. Renard est une grande meneuse, elle maintient vraiment bien la ligne défensive. Le seul bémol a été le but contre son camp au début de la compétition ! Bouhaddi est fantastique aussi."

Elaine, Tracey et Jen suivent leur équipe dans tous ses déplacements lors de ce Mondial ! - Noémie Lair

La question d'être pays hôte fait en revanche débat. "C'est beaucoup de pression.", souligne Alexy. "Oui, mais jouer à la maison sur des terrains sur lesquels elles ont l'habitude de jouer va constituer un gros avantage… et ça me rend nerveuse !", s'amuse son amie.

Avant de s'attaquer au rouleau compresseur américain, les Françaises devront battre le Brésil en huitièmes de finale, dimanche 23 juin, au Havre. Et avec la meilleure buteuse de l'histoire du mondial dans l'équipe adverse, ce ne sera déjà pas une mince affaire !

Les supporters devront ensuite aller à Reims pour voir le huitième de finale des États-Unis contre l'Espagne lundi. - Noémie Lair

