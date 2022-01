THT : Le Chesfrêne va boycotter les deux tours des élections législatives

Le conseil municipal du Chesfrêne réuni ce vendredi soir en session extraordinaire a voté à l'unanimité pour le boycott de l'organisation des 2 tours des élections législatives, dont le premier tour se déroule ce dimanche. Il peut surseoir à cette décision si le projet THT est arrêté, le temps de juger toutes les procédures judiciaires en cours.

Le conseil municipal a motivé sa décision contre le non respect de l'arrêté du 29 février 2008, qui interdit les travaux de la THT sur sa commune, et sa non prise en compte par la gendarmerie, mais aussi pour "protester contre l'arrestation arbitraire et politique du maire du Chefresne" et de sa garde à vue, mercredi.

"Nous osons espérer que le "changement" permettra que ce projet THT se réalise enfin dans le respect des lois et de la justice" déclare ce samedi matin, le maire du Chesfrêne, Jean-Claude Bossard.

Ce sont les services de la Préfecture qui tiendront le bureau de vote à la mairie du Chesfrêne ce dimanche. Les habitants pourront donc exercer leur devoir de citoyens.