Alençon : Natasha St-Pier vient chanter des poèmes de Sainte Thérèse

Le 7 juillet 2019, Natasha St-Pier viendra dans l'Orne, à Alençon, à l'occasion de l'inauguration du centre spirituel Louis et Zélie Martin, interpréter son spectacle de poèmes de Sainte Thérèse. Celle qui est née à Alençon, que l'on appelle pourtant Thérèse de Lisieux et que chacun désigne par la "P'tite Thérèse" au Canada, le pays natal de Natasha Saint Pier. Ce pays, elle l'a quitté pour s'installer dans le sud-ouest de la France, au milieu des Landes. Autant dire que la chanteuse apprécie la ruralité, comme celle de l'Orne.

Natasha St-Pier, a consacré un album à Thérèse. "Ça n'était pas une décision réfléchie", explique-t-elle, "simplement on m'a proposé des chansons, je les ai trouvées belles, et après on m'a expliqué que c'était des textes de Thérèse. Je ne la connaissais pas beaucoup, donc j'ai regardé ce qu'elle a fait et je me suis attachée à ce personnage et à son histoire.". Écoutez Natasha St-Pier :

Natasha St-Pier - DR

"Alençon, où Thérèse est née, et Lisieux, sont des villes qui ont quelque chose de particulier.", explique la chanteuse, "Je pense que ça représente la différence entre la réalité et la fiction. Quand on raconte une belle histoire mais que c'est de la fiction, jamais on ne pourra marcher dans les rues où cette personne s'est peut-être promenée."

À la question "qu'est-ce qui vous a séduit chez Thérèse ?", Natasha St-Pierre explique que "C'est son côté rebelle ! Il y a plus de 100 ans, la religion était quelque chose d'assez punitif et Thérèse arrive, elle vient parler de l'amour inconditionnel. Elle a une phrase que j'aime beaucoup", précise Natasha, c'est: "Je ne suis qu'une pâquerette au milieu d'un champ de roses, mais Dieu m'aime…" Quant à savoir si Natasha se trouve des points communs avec Thérèse :

Le concert à Alençon le 7 juillet sera peut-être pour Natasha St-Pier l'occasion de prendre le temps de découvrir quelques-uns des lieux de la vie de la Sainte. "J'ai eu la chance de chanter souvent en Normandie et parfois d'avoir 2 ou 3 heures pour voir quelques endroits. Mais guère plus…" explique Natasha St-Pier, "C'est le grand drame des artistes : on va dans presque toutes les villes, on arrive, on fait les balances, on mange, on chante, on dort… et le lendemain matin on repart sans avoir rien vu" :

Avec des poèmes de Thérèse, Natasha St-Pier sera en concert avec Aimer c'est tout donner, dans la basilique Notre-Dame à Alençon, dimanche 7 juillet 2019 à 18h30, à l'occasion de l'inauguration du centre spirituel du sanctuaire Louis et Zélie Martin :

