Caen. Mort d'Emiliano Sala : un homme entendu par la police britannique

Un rebondissement dans l'enquête sur la mort d'Emiliano Sala, l'ancien footballeur du SM Caen (Calvados) et du FC Nantes (Loire-Atlantique), disparu le 21 janvier 2019 dans un accident d'avion au large des îles anglo-normandes. Le corps de l'attaquant avait été retrouvé dans l'épave de l'avion, contrairement à celui de son pilote, David Ibbotson.

La police britannique a arrêté mercredi 19 juin 2019 un homme de 64 ans, soupçonné d'homicide involontaire. Le suspect a été libéré après sa garde à vue et coopère avec les enquêteurs, selon la police du Dorset, qui refuse de donner plus de précisions sur son identité.

La mise en garde de la police

"Cette affaire fait donc toujours l'objet d'une enquête en cours et je demanderais aux médias et au grand public de s'abstenir de toute spéculation, au risque de créer une détresse supplémentaire pour les familles concernées et d'entraver éventuellement l'enquête.", a déclaré l'inspecteur Simon Huxter.

En février, le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB) avait établi que l'avion qui transportait Emiliano Sala n'était pas autorisé à effectuer des vols commerciaux. La chaîne de télé britannique BBC affirmait que le pilote n'était pas non plus habilité à effectuer des vols de nuit.

