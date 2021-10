Caen. La Normandie Transpaddle, c'est ce weekend à Caen!

La Normandie Transpaddle revient en centre-ville de Caen les 22 et 23 Juin. Vous pourrez y pratiquer le stand up paddle sous toutes ses formes : promenade, polo, yoga ou bien encore la course. Soit un trajet de 6km seul ou en relais ou bien un trajet de 15km qui se tiendra ce dimanche sur le canal qui relie Caen à Ouistreham. Julien Goasguen, l'organisateur de la Normandie Transpaddle à Caen, nous apporte des précisions sur le parcours qui attend les participants :

C'est l'activité idéale pour l'été Impossible de lire le son.

Plus vous adopterez la bonne position, plus vous prendrez du plaisir à naviguer sur votre planche, débutants ou confirmés, tout le monde peut y participer. Le but pour les organisateurs est bien entendu de vous enseigner cette pratique, de vous apprendre à avoir la bonne posture (pour éviter d'éventuelles douleurs) mais également de vous préparer le meilleur terrain de jeu possible, cela pourra varier en fonction des conditions météo et notamment du vent. Un parcours glissant sera plus sympa pour les participants.

Pour les courses, les tarifs (-25 ans et +25 ans) évoluent entre 15 et 25€, la séance de yoga est à 12€, tout le reste sera gratuit.

Inscriptions par mail sur transpaddle@gmail.com ou sur weezevent.com. Retrouvez d'autres infos via la page "événement" sur Facebook et transpaddle.com.

Bonne glisse !

• Lire aussi. Des tee-shirts Quatre Cent Quinze pour le festival Beauregard

• Lire aussi. Groupe Mary : un nouveau site de 6000 m2 pour les véhicules d'occasion [Publireportage]