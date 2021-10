Fleury-sur-Orne. Petits arrangements "en famille"

À Fleury-sur-Orne, une femme de 70 ans vit en fauteuil roulant, avec 1 500 euros de retraite. Dépendante, sa fille de 49 ans s'occupe de ses besoins quotidiens. Sa fille dispose de sa carte bleue et du code. Mais, le petit-fils s'offre avec, des verres en boîte de nuit et un iPhone. Sa fille fait aussi des retraits. Même son gendre utilise cette carte bleue. Il contracte un prêt au nom de l'aïeule, avec promesse non tenue de remboursement des échéances. Il roule en BMW série 5 et a un appartement au Maroc. Lorsque la banque réagit, la septuagénaire est tellement démunie qu'elle se nourrit avec des bons alimentaires de la CAF. Les trois répondaient d'escroquerie et d'abus de confiance le 11 juin à la barre du tribunal. Selon eux, l'aïeule était consentante pour beaucoup des dépenses chiffrées à 25 317 euros. Patrick Blondel et Christèle Delsol de huit mois de prison avec sursis chacun, et doivent rembourser 20 000 euros à la grand-mère victime.

