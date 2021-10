Port-en-Bessin. Port-en-Bessin : l'ancien collège vandalisé, 80% des pièces visitées

Le conseil départemental du Calvados parle d'un "déchaînement de violence". Vendredi 14 juin 2019, la gendarmerie signale à la collectivité d'importantes dégradations, dans les locaux de l'ancien collège de Port-en-Bessin.

Vitres brisées, murs enfoncés, faux plafonds tombés… "80 à 90% des pièces ont été visitées" annonce Pascal Villeroy, chef du service maintenance des bâtiments du conseil départemental, venu constater les dégâts lundi. "Des extincteurs ont été percutés et du produit vaisselle renversé, ce qui rend le sol glissant et l'accès dangereux.", poursuit le chef de service. Le câblage électrique sous les faux plafonds a été arraché. "Dans un des couloirs, il n'y a pas moins de 12 mètres de placo par terre."

"Des actes gratuits de vandalisme"

Le mobilier du collège, inoccupé depuis la rentrée 2018, a été retiré des locaux. Cependant, il restait des paillasses, fixées au sol, dans les salles de sciences. Elles ont été mises à terre, elles aussi. "C'est du jamais vu dans des locaux désaffectés du département." estime Pascal Villeroy. Fermé au public, le collège était cependant visité chaque semaine par des agents.

Les équipes techniques du département sont en train d'évaluer les dégâts et de chiffrer le montant des réparations. Le site a été sécurisé, placé sous la surveillance d'une société de gardiennage et des rondes régulières sont effectuées par les forces de l'ordre. Le conseil départemental a déposé plainte, afin de retrouver et poursuivre les auteurs. Il "condamne fermement ces actes gratuits de vandalisme".

• Lire aussi. L'État réclame 680.000 euros à cinq agriculteurs : décision reportée

• Lire aussi. Manche : les églises de Créances et Pirou profanées





A LIRE AUSSI.

Pâques sanglantes au Sri Lanka: au moins 207 morts dans des attentats

La grotte, "antisismique et résistante aux bombes": des Pakistanais heureux d'être troglodytes

L'olivier de Cisjordanie, arbre de paix et victime collatérale du conflit israélo-palestinien