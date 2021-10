Basket. Rouen en duel face à Orléans

Première défaite dans les play-offs pour le Rouen Métropole Basket et pas des moindres. Après avoir éliminé Blois puis Gries-Oberhoffen en deux manches lors des quarts et des demi-finales, le club rouennais a perdu, dimanche 16 juin, sur le parquet d'Orléans. Il s'agissait du premier match de sa finale d'accession à la Jeep Élite. Score final 68-62. Et pourtant les joueurs du RMB ont mené pendant longtemps dans cette rencontre, mais ils ont fini par craquer dans les dernières minutes de jeu. Une défaite difficile qui a offert le premier match de cette finale à leur adversaire loirétain.

Un match à domicile

Orléans avait terminé la saison régulière de Pro B à la troisième place du classement tandis que le Rouen Métropole Basket avait fini à seulement un rang derrière, quatrième. Une légère avance qui s'est finalement ressentie sur le terrain de la finale. Les Rouennais se sont donc retrouvés dos au mur avant le match retour qui avait lieu mercredi 19 juin. Une rencontre à domicile sur le parquet du Kindarena et devant plus de 4 000 spectateurs qui ont fait le déplacement pour voir l'équipe normande jouer ce match décisif (à l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas l'issue du match). L'équation était simple pour les Normands qui se devaient de gagner pour disputer un ultime match. Si celui-ci a lieu, il se jouerait alors dimanche 23 juin sur le parquet d'Orléans et il permettrait de désigner le vainqueur de la finale qui accédera à la Jeep Élite l'an prochain.

Résultat. Rendez-vous sur tendanceouest.com pour retrouver le résultat du deuxième match entre Rouen et Orléans.

