Rouen. Près de Rouen, un patient particulièrement violent est condamné

La police est appelée 13 avril 2019 à l'hôpital psychiatrique de Saint-Étienne-du-Rouvray, pour une rixe entre un patient et un membre du personnel soignant. Nicolas Evrard, 38 ans, hospitalisé à sa demande depuis un mois, enchaîne les provocations. Le jour des faits, il refuse d'être pris en charge par un infirmier, qu'il bouscule et agresse de ses poings. Il faudra plusieurs membres du personnel hospitalier pour le maintenir au sol. La victime porte plainte et les policiers interpellent l'individu pour le placer en garde à vue. Deux jours d'incapacité temporaire de travail sont octroyés à l'infirmier. Le mis en cause est néanmoins reconduit à l'hôpital et son comportement insultant et menaçant envers le personnel reprend. Il refuse tout traitement médicamenteux. En outre, il organise des réunions avec des patients mineurs au sein de l'établissement. Devant ces faits, une décision collégiale ordonne son éviction du milieu hospitalier et la police municipale prend le relais.

Il persiste dans son agressivité

À l'hôpital, il fait tout pour retarder sa sortie et s'en prend à un médecin, dont il brise les lunettes, tout en distribuant des coups de poing à qui veut l'approcher. Il est à nouveau plaqué au sol par plusieurs infirmiers. Devant les policiers, il se plaint de douleurs et est emmené au CHU de Rouen, où il fait une crise d'épilepsie. À l'audience, devant le tribunal correctionnel de Rouen, jeudi 13 juin, il déclare : "J'ai été humilié." Il ajoute ne pas se souvenir de tout. Son casier judiciaire fait état de onze condamnations pour violences et vols. La partie civile dénonce "un comportement agressif inacceptable", tandis que le procureur de la République constate que "le prévenu a préféré se plaire dans la provocation". Sa défense assure qu'il a la volonté d'adopter "un comportement responsable, dorénavant". À l'issue de ses délibérations, le tribunal le déclare coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de six mois de prison, dont trois assortis du sursis, ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans et prononce son maintien en détention.

