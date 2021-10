Saint-Lô. Un texte de Freud soumis aux 36 000 candidats au bac en Normandie

Elle est parfois redoutée… la première épreuve du Bac pour les terminales s'est déroulée ce lundi 17 juin 2019 : la philo !

On sent un soulagement au terme de l'épreuve qui, cette année, invitait à réfléchir sur "Les lois peuvent-elles faire notre bonheur ?", "Est-il possible d'échapper au temps ?" ou "À quoi bon expliquer une œuvre d'art ?" ou une explication d'un extrait de l'œuvre de Freud ou des Essais de Montaigne… Comme à chaque fois, des fortunes diverses pour Romane, Théo, Éva, Romain et Blandine à la sortie du lycée Le Verrier de Saint-Lô ! Écoutez leurs témoignages :

Plus de 36 000 élèves de terminale en Normandie sont candidats au Bac cette année. Les résultats seront donnés le 5 juillet, les séances de rattrapage commenceront le 10 juillet.

