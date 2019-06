Traverser la Manche : une leçon de vie

Il s'agissait de la cinquième édition (tous les deux ans) : l'IMPro Transmanche 2019 s'est déroulé du dimanche 9 au samedi 15 juin 2019 entre Fécamp (Seine-Maritime), l'île de Wight (Grande-Bretagne), Cherbourg (Manche), Le Havre et Fécamp. Un projet pensé et réalisé par Michel Lemaréchal, éducateur à l'Institut médico-professionnel (IMPro) de Fécamp. Son objectif était d'amener ses adolescents au-delà de leur zone de confort. Plus qu'une simple pratique sportive de la voile, il s'agit d'un vrai projet pédagogique. Environ quarante jeunes ont embarqué sur onze voiliers.

Lire aussi : Traversée de la Manche en voiliers : le défi de l'IMPro Transmanche

• BONUS - le reportage Tendance Ouest :



Le handicap s'oublie

Réunir autour du handicap, les énergies, les compétences, les idées et les navigateurs, qu'ils soient valides ou handicapés, voici résumée la genèse de cet IMPro Transmanche. Les organisateurs insistent : "contrairement à ce que l'on pourrait croire, la pratique de la voile par des personnes handicapées n'offre pas d'obstacle majeur. Les adaptations possibles en font même une activité très accessible où le handicap s'oublie et où ne reste que le plaisir de naviguer ensemble, quelles que soient les différences ".

A LIRE AUSSI.

IMPro Transmanche 2017 : en situation de handicap, ils traversent la Manche en voilier

Traversée de la Manche en voiliers : le défi de l'IMPro Transmanche

Fécamp : le départ de l'IMPro Transmanche 2017

Une régate de 38 voiliers pour 100 personnes en situation de handicap

Les dossiers chauds du Département de Seine-Maritime pour 2019