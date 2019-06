Courants de la liberté : où stationner et comment circuler ?

3 000 jeunes ont lancé les festivités des Courants de la liberté vendredi 14 juin 2019 dans la soirée sur la voie verte à Caen (Calvados) pour les Foulées de la liberté. Si cela n'a pas dérangé la circulation ou le stationnement, il en sera tout autre ce samedi 15 et ce dimanche 16 juin. L'événement attend presque 30 000 participants, ce qui nécessite quelques ajustements logistiques.

Gare à la fourrière !

Alors si vous voulez éviter de courir à la fourrière pendant votre week-end, voici quelques conseils.

À compter de ce samedi 15 juin, 12 heures, il sera interdit de stationner votre véhicule sur le parking payant de l'hôtel de ville, les parkings du stade nautique ou de l'hippodrome, ainsi que la place Gambetta et Saint-Etienne-le-vieux. Les rues Saint-Laurent, Teinturiers, Bailliage, Calibourg, tour de Terre, Docteur Le Rasle, Fred Scamaroni, Carel, Bertauld et Guillaume le Conquérants sont également interdites au stationnement, et ce jusqu'au dimanche, 18 heures.

Concernant la circulation, les voies ou portions interdites ce samedi 15 juin, à partir de 15 heures et ce jusqu'à 2 heures du matin sont les suivantes : boulevard Guillou, Baladas, Petit Vallerent, cours Général de Gaulle, avenue Albert Sorel, rue du Blanc et le viaduc de la cavée (en descente), soit le secteur du parc des expositions. Demain, dimanche 17 juin, la circulation sera interdite de 5 à 18 heures, toujours dans le secteur du zénith mais aussi le long des axes de course, en centre-ville (10 km) et du côté d'Epron et côte de Nacre (semi et marathon). Plus d'informations sur le site des Courants de la liberté.

Des lignes de bus perturbées

Du côté des transports en commun, le trafic des bus twisto risque quant à lui d'être perturbé. La navette gratuite du centre-ville ne circulera pas. À compter de 14 heures ce samedi 15 juin, les lignes 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 18, 21, 22, 23, 29 seront déviées.

Une grande partie du réseau twisto bousculé samedi 15 juin. - capture d'écran twisto

Dimanche 16 juin, de 7 h à 18h, le trafic sera dévié sur les lignes A, B, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 22, 23, 25, 29, 31, 32, 33, 61. Pour davantage d'informations, rendez-vous sur le site Txwisto.fr.

La quasi-totalité des déviations des bus twisto mise en place dimanche 16 juin. - Capture d'écran twisto

