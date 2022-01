Le rôle de la psychologie dans la relégation de Malherbe en Ligue 2 ?

La relégation du Stade Malherbe peut-elle aussi s’expliquer par le manque de préparation psychologique de l’équipe ?

"Marquer un but est une œuvre collective, un aboutissement qui se nourrit de la motivation et de l’adhésion de chacun à un projet commun, du président au buteur, en passant bien sûr par l’entraîneur. Un match de football est autant un rapport de forces psychologique et mental qu’un affrontement de compétences physiques, techniques et tactiques… c’est d’ailleurs ce qui fait le charme d’une rencontre sportive et qui génère tant de passion et de fantasme.

Plus que toute autre organisation humaine, un club de football professionnel est un milieu fait de passions humaines exacerbées, où se mélangent des millions d’euros, des hommes talentueux, des égos souvent surdimensionnés et des attentes de supporters impatients et demandeurs de résultats."

Le "yoyo" du SMC entre la Ligue 1 et la Ligue 2 ces dernières saisons peut donc s’expliquer...

"Oui, car la part irrationnelle et psychologique entre dans la composition d’une performance individuelle et collective. Et les dirigeants de Malherbe semblent vouloir l’ignorer."

Quels sont les remèdes à appliquer ?

"Tout comme l’entreprise ressemble à son dirigeant, une équipe de football est influencée par la personnalité de son président et de son coach. Le paradoxe dans lequel se trouve enfermé le sport de haut niveau et le Stade Malherbe en particulier, est de se montrer plein de certitudes, tout en étant fermé aux conseils extérieurs."