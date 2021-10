Fécamp. Inauguration d'un garage solidaire à Fécamp

Actif garage, un garage solidaire, a été inauguré jeudi 13 juin 2019 à Fécamp (Seine-Maritime). Actif garage complète l'offre de l'association Actif Insertion, spécialisée dans l'insertion et la formation professionnelle. Le groupe propose individuellement un parcours de réinsertion pour un retour à l'emploi de personnes qui ont décroché. Actif produit 250 fiches de paie par mois soit 80 équivalents temps plein. Les gens y sont employés et formés en même temps.

Le garage solidaire a deux objectifs. C'est une société coopérative qui permet de former des garagistes. C'est aussi un garage ouvert à tous. Pour cela trois tarifs adaptés sont proposés : grand public (pour une consommation solidaire), sociétaire (pour adhérer au garage) et solidaire (pour les bas revenus). Actif garage est situé boulevard Suzanne Clément à Fécamp, non loin du siège d'Actif. Écoutez Christophe Courcoux, le directeur :

Un centre de formation

Un peu plus loin sur le même boulevard Suzanne Clément ont également été inaugurés jeudi 13 juin les nouveaux locaux de l'Espace de formation et d'inclusion professionnelle. Il s'agit du fruit de la rencontre entre Actif et les centres de formation Éducation et Formation et Fodéno Le Havre. Ces derniers étaient en recherchent de locaux sur Fécamp. Actif possédait un lieu, vaste et vide. Il a ainsi été aménagé par les salariés d'Actif Insertion. Une façon de faire fonctionner pleinement l'économie solidaire…

