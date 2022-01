Basket : des pros et du show à Hérouville

Dunks à gogo, jeu ultra-rythmé, actions de grande classe, le tout sur fond de musique urbaine : l'événement a ravi passionnés de basket et simples spectateurs. Il disposait d'ambassadeurs de choix puisque de nombreux joueurs professionnels étaient de la partie.

Chez les filles, Ingrid Tanqueray, Julie Legoupil ou encore Amel Boudhera avaient fait le déplacement – plus ou moins court. Chez les garçons, la "guest star" du week-end s'appelait Adrien Moerman, l'une des stars du championnat de Pro A.

"Faire kiffer les gens"

Du haut de ses 2,02 mètres, le Nancéien en partance pour Bilbao a fait parler la poudre sur le terrain. "Camille (Eleka, ancien joueur du CBC) qui m'a appelé pour participer, indique Adrien Moerman. Ça permet de transpirer un peu avant de reprendre la préparation physique. C'est un très bon tournoi, on est vraiment là pour s'amuser ensemble."

Seize équipes masculines et dix équipes féminines étaient inscrites, constituant plus de 260 participants autour de règles un peu plus souples que le basket classique. Les organisateurs ont atteint leurs objectifs, d'autant que l'affluence était garnie dans les tribunes. "Le but, c'est de faire kiffer les gens autour du basket à Hérouville", indiquait Jimmy Yamba, de l'association locale BBall State avant l'événement. Ce fut indéniablement le cas.