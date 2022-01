Le tennis de table visite la prison de Caen

"Pour cette première en milieu carcéral à Caen, nous avons retenu les personnes qui participent aux ateliers ping-pong depuis le début de l’année", explique Gérard Marchand, directeur adjoint de la maison d’arrêt de Caen.



Un bol d’air

Les détenus ont ainsi pu échanger des balles avec une vingtaine de licenciés, originaires de différents clubs de la région, dont ceux de Louvigny, Bourguébus et Lion-sur-Mer. L’une des légendes vivantes de ce sport, Jacques Secrétin, champion de France à 17 reprises, était également de la partie.

"C’est un vrai bol d’air de voir des gens de l’extérieur venir ici pour nous, et en plus, ça favorise les bonnes relations entre détenus, mais aussi entre les détenus et le personnel pénitencier", estime un jeune homme incarcéré depuis huit ans.

> Audio : le sentiment d'un détenu sur cette activité.