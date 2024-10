Caen. Deux hommes essaient d'envoyer un téléphone à un prisonnier

Le 7 novembre 2023 à 23h05, une patrouille remarque un véhicule en stationnement près de la prison de Caen, avec deux hommes à bord. Les policiers s'approchent et voient à l'intérieur un sac. Dans le sac, ils découvrent 60€ et un téléphone. Ils trouvent aussi du cannabis. Interrogé, le conducteur du véhicule explique c'est le passager, qu'il connaît depuis longtemps, qui lui a demandé de le conduire ici, car il doit remettre un colis à quelqu'un. Cependant, il refuse obstinément de donner le nom de cette personne. Le véhicule est mis sous scellé.

Présent au tribunal de Caen jeudi 3 octobre, le conducteur de 28 ans confirme qu'il n'était au courant de rien. Il ne savait pas ce qu'il y avait dans le sac. La présidente s'étonne : "Pourquoi avoir accepté ?" Réponse : "J'ai agi bêtement pour aider mon ami d'enfance." Ce qu'il regrette beaucoup. Quant aux stupéfiants, il affirme qu'il n'est pas du tout consommateur. L'autre prévenu, âgé également de 28 ans, est absent de son procès, mais a reconnu les faits. Il est sans profession, a 9 mentions à son casier judiciaire pour affaire de stupéfiants, conduite sous l'emprise d'alcool, sans permis, vol avec violence…

Prison ferme pour l'un

Dans son réquisitoire, la procureure apprécie que l'un des prévenus se soit déplacé. Elle réclame pour lui des heures de travaux d'intérêt général, et de la prison ferme pour l'absent. L'avocate du conducteur du véhicule confirme que son client a juste voulu rendre service sans se rendre compte des conséquences. Elle demande la restitution des scellés. Après délibéré, ce dernier est condamné à 120 heures de travaux d'intérêt général. La voiture est restituée. Les deux prévenus sont relaxés pour acquisition, transport et remise de stupéfiants. En revanche, Kendy Khadir écope de 6 mois de prison ferme pour avoir essayé de remettre illégalement un téléphone et de l'argent à un prisonnier.