Le 75e anniversaire du Débarquement habille les Courants de la Liberté

La 32e édition des Courants de la liberté à Caen (Calvados) s'annonce historique. 75e D-Day oblige, l'Histoire fera partie prenante de l'organisation de l'événement, qui attend presque 30 000 participants sur sept épreuves.

Un blablarun comme "mise en bouche"

Ce sont les enfants qui lanceront les hostilités demain, vendredi 14 juin, depuis la voie verte de Caen. Le lendemain, place à une grande nouveauté : un blablarun, avec 80 participants. "L'idée est de faire découvrir les monuments en courant dans le centre-ville. C'est une mise en bouche conviviale avant les grandes épreuves.", explique Yves Martin, président de l'association.

Suivront ensuite les rollers de la liberté, qui affiche déjà complet, ainsi que la traditionnelle Rochambelle, course rose 100% féminine. Depuis 2006, elle a permis de récolter plus d'1,2 millions d'euros au profit de la lutte "contre le cancer du sein, mais désormais aussi tous les cancers féminins", précise le chef d'orchestre d'une organisation de 1700 bénévoles. Et si cette épreuve avait atteint un record de 25 000 femmes il y a trois ans, l'organisation en attend 14 000 cette année, la limite qu'elle veut se donner pour les années futures.

Le 10km a le vent en poupe

Le dimanche 16 juin, les trois courses majeures vont s'enchaîner. C'est le 10 km qui sera lancé en premier, pour un parcours intramuros dans la ville de Caen. Église Saint-Pierre, château de Caen, maison des Quatrans, place Saint-sauveur… c'est un parcours d'exception que vont découvrir les 4 800 participants. Une épreuve qui séduit de plus en plus de joggeurs, dans une période où la course à pied se démocratise un peu plus. Une fierté pour le président : "La vague rose se retrouve sur le 10 km ou le semi-marathon !". Notez que Maëva Danois, athlète locale qui revient petit à petit de blessure sera sur la ligne de départ du 10 km.

50 nationalités, un record

Ce grand moment de sport et d'histoire se poursuivra avec le semi-marathon, le relais-marathon ainsi que le marathon. Preuve que l'événement séduit sous toutes ses formes : il atteint cette année un record avec 50 nationalités représentées sur toutes les épreuves. "Cela traduit que l'événement commence à être reconnu.". L'effet du 75e anniversaire du débarquement y est aussi pour beaucoup… "Certains viennent pour un chrono, mais beaucoup viennent pour rendre hommage. C'est symbolique.", ajoute Camille Bazil, en charge de la communication.

Parade de véhicules d'époque

Cet hommage sera aussi rendu par de nombreuses animations. Au départ de chaque course seront lus des textes en mémoire aux communes traversées qui ont été touchées par les événements du 6 juin 1944. Des véhicules, dont certaines des ambulances qui ont fait le débarquement en Normandie, seront également présents. La parade aura lieu une demi-heure avant le départ de la Rochambelle. Les voitures stationneront ensuite devant l'hôtel de ville, pour une haie d'honneur des participantes. Les dossards seront également décorés aux couleurs du D-Day.

