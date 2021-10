Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 12 juin

Bélier

Votre charme fait des ravages. Vous suscitez un engouement singulier. Il est vrai que les astres vous caressent et vous font rayonner pour toute cette journée et plus encore

Taureau

Vous allez gravir un échelon de responsabilité. A ce niveau-là vous vous sentirez seul à prendre des décisions. Risques de froisser quelques susceptibilités et quand bien même !

Gémeaux

Journée agréable avec l'impression d'abattre une tonne de travail en retard. Vous serez fier de vous à l'issue de l'après-midi. Vous n'aurez pas chômé !

Cancer

Vous n'êtes pas facile à suivre. D'une part vous aimeriez ne jamais ressentir quelques impressions d'abandon et là vous observerez aujourd'hui un véritable silence radio.

Lion

Rien ne se passera comme prévu. Votre emploi du temps déjà surchargé sera complètement bouleversé. Vous prouverez votre potentiel à vous adapter. Courage.

Vierge

Vous vous sentirez à l'aise comme un poisson dans l'eau. Vous savez justement nager en eaux troubles si besoin est. Et d'en sortir indemne de toute compromission.

Balance

Il faudra aborder les choses clairement. Vous repérez dans votre cadre de travail des imprécisions dans le discours ; tous les ingrédients pour aller dans le mur.

Scorpion

Journée de peu d'intérêt et pire puisque vous faites preuve de pessimisme. Rien ne va ; sans argument pour étayer ce petit grain de gravité. Du vague à l'âme.

Sagittaire

Vous innovez dans un style nouveau. Vous disputer mais de manière civilisée. Restant vigoureux et loyal. Journée de conflits à coups de pistolets à eau.

Capricorne

Vous avez l'esprit amusé au regard de ceux qui jouent les révoltés contre le système tout en suivant le mouvement. L'instinct grégaire, très peu pour vous.

Verseau

Un peu révolté vis-à-vis de votre progéniture. Rien ne va plus c'est la dérive, plus aucune discipline. Il va falloir mettre un peu de zèle là où il en manque.

Poissons

Soyez prudent à tout démarchage suivant la technique de l'intimidation à peine déguisée. Devant les caïds de la vente forcée vous demeurez libre.