Condé-sur-Sarthe. Condé-sur-Sarthe : les surveillants libérés, fin de la prise d'otage

Trois mois après l'attaque de deux surveillants par un détenu radicalisé, une nouvelle prise d'otage a commencé vers 19h40 mardi 11 juin 2019 dans la prison dite ultra-sécurisée de Condé-sur-Sarthe (Orne).

Cette fois, c'est un champion de la prise d'otage carcérale, Francis Dorffer, qui était à la manœuvre. Un homme classé "DPS" (détenu particulièrement signalé), notamment pour de précédentes prises d'otage, et connu pour des troubles psychiatriques, selon le ministère de le Justice, qui précisait hier soir qu'il n'était pas incarcéré pour des faits de terrorisme.

Le détenu s'est rendu vers 00h30

Sur place, une unité du Raid est arrivée peu avant 22 heures, avec trois hélicoptères, avant d'entrer dans la prison une vingtaine de minutes plus tard, selon l'AFP.

Un des otages a été libéré vers 23h30, le second vers 00h30, heure du dénouement, quand le détenu s'est rendu. Les otages étaient "sains et saufs" selon l'administration pénitentiaire. Le détenu, qui réclamait son transfert vers une prison de l'est de la France, plus proche de sa famille, a été placé en garde à vue.

Avec AFP

