Granville. Le Tendance Live, incontournable

Quoi de mieux pour fêter l'arrivée des beaux jours et la musique ? Le Tendance Live, grand concert gratuit organisé par Tendance Ouest, revient le vendredi 14 juin à Granville.

Chimène Badi, Magic System, Bilal Hassani...

De nombreux groupes et artistes répondent présents pour cette sixième édition, dont pour la première fois Magic System et son incontournable "Magic in the Air", hymne du Mondial 2018. De retour avec un nouvel album, Chimène Badi sera là, tout comme le candidat de la France à l'Eurovision, Bilal Hassani, qui a enregistré son premier opus dans la cité manchoise. Les tauliers de la scène, Skip the Use, le breton Renan Luce, ainsi que Lautner, Les Frangines, Antoine Elie, Ken Carlter et Major Son complètent l'affiche.

Pratique. Le 14 juin, place Fontaine Bedeau à Granville (Manche).Gratuit.

