Emploi : les chiffres de Novembre

56300 personnes en catégorie A ont été inscrites à Pôle Emploi en Basse-Normandie. Ce nombre est en augmentation de +1,4% par rapport à la fin octobre 2010, soit 790 personnes de plus.



Sur un an, il est en hausse de +0,7%.



Par département, le nombre de demandeurs d'emploi varie en un an de +1,7% dans le Calvados et dans la Manche.



