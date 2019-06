Le Premier ministre éthiopien au Soudan pour tenter de régler la crise

Tendance Ouest a écrit :

La D6015 en travaux à Barentin pendant cinq mois

La dernière phase d'aménagement de la D6015, dans la traversée de Barentin (Seine-Maritime), débute mardi 11 juin 2019. Cinq mois de travaux sont prévus pour l'aménagement de trottoirs, de chicanes et pour la rénovation des réseaux d'eau potable et d'électricité. La Ville entend ainsi apaiser la circulation, notamment devant la gare SNCF, en favorisant la pratique du vélo. Ces travaux entraîneront la coupure de la circulation en direction de Rouen, à partir du 24 juin et jusqu'en novembre, avec la mise en place d'une déviation.

11h14