2500 signatures pour le maintien de la Poste à Alençon

Contre la fermeture du bureau de Poste du quartier de Courteille à Alençon (Orne), et la réduction des horaires d'ouverture des bureaux des communes périphériques de Damigny et de Saint-Germain-du-Corbéis, un rassemblement était organisé à l'appel de plusieurs syndicats, vendredi matin 7 juin 2019, devant le bureau de Poste principal d'Alençon. L'objectif de ce rassemblement était de remettre une pétition rassemblant plus de 2500 signatures d'usagers à la direction de la Poste. Écoutez Pascal Devienne, maire de Damigny, qui se dit inquiet :

La Poste explique qu'elle ne fait qu'adapter ses infrastructures à la baisse drastique de volume du courrier, avec la globalisation de l'usage du numérique. Le député Nouvelle Gauche Joaquim Pueyo n'est pas d'accord et souhaite poser une question à ce sujet au gouvernement :

• Lire aussi. Les présidents d'associations de maires rencontrent Sébastien Lecornu

• Lire aussi. 46 caméras de vidéoprotection dans les rues de Flers

• Lire aussi. Les trains Paris-Granville vont (enfin !) arriver à Montparnasse