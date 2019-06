De la fumée s'échappe de deux colis : évacuation au Chronopost d'Octeville

Début de journée difficile pour les employés de Chronopost à Octeville-sur-Mer (Seine-Maritime) jeudi 6 juin 2019. Vers 8 heures, ils ont découvert qu'une légère fumée irritante s'échappait de deux colis. Ils ont aussitôt appelé les pompiers afin d'identifier l'origine et la dangerosité de cette fumée. Seize sapeurs-pompiers sont arrivés sur place peu après, avec quatre engins. Parmi eux, une équipe spécialisée en risque technologique.

Acide nitrique

Les douze personnes présentes dans les locaux au moment des faits avaient évacué d'elles-mêmes les lieux.

Les pompiers ont découvert à l'intérieur des paquets six flacons d'un litre d'acide nitrique et que deux de ces flacons étaient cassés, d'où la vapeur vue par les employés. Les colis ont été pris en charge dans un contenant étanche et laissé à Chronopost. Le local a ensuite été inspecté par les pompiers pour s'assurer qu'il n'y avait plus de danger.

Les employés ont été examinés sur place. Trois d'entre eux ont été légèrement incommodés par les fumées irritantes et ont dû être transportés à l'hôpital Monod. Les autres ont pu rejoindre leur poste peu après 10 heures et l'activité a pu reprendre.