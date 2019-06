[photos] La Grande pagaille lance l'Armada 2019

Rires, batailles d'eau, esprit enfantin... C'est l'essence même de la Grande pagaille, qui lance traditionnellement les festivités de l'Armada. Mercredi 5 juin 2019, 22 OFNI, Objets flottants non identifiés ont été mis à l'eau sur la Seine, entre le 106 et 107.

La #GrandePagaille de l'@ArmadaRouen se prépare avec la mise à l'eau des premiers OFNI (Objets flottants non identifiés). pic.twitter.com/QZRN8wjgTo — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) June 5, 2019

Il s'agit de bateaux qui représentent des entreprises, des collectivités ou des associations. L'occasion de passer un bon moment entre collègues et d'offrir un peu de visibilité à l'organisation.

Le cygne... - Pierre Durand-Gratian

... et le coq. - Pierre Durand-Gratian

Les bateaux ont été mis à l'eau dès 16 h 30 et jusqu'à 17 h 15 environ à l'aide d'une grue depuis la rive gauche. Pas de mauvaises surprises : tout a flotté. Même si tout le monde n'avait pas mis la même application dans la construction du bateau. "On a d'abord conçu des plans, puis trouvé les matériaux... On a aussi testé le bateau sur la base de loisirs de Bédanne", explique Yohann, de l'équipage des scouts de Bihorel.

Les scouts de Bihorel ont pris part à la fête. - Pierre Durand-Gratian

C'était un peu plus précaire du côté du comité 76 de volleyball ou du bateau de l'ITEP qui se trouve tout près du château de Robert le Diable, d'où son inspiration.

Inspiration château de Robert le Diable pour cet équipage de l'ITEP voisin. - Pierre Durand-Gratian

Équilibre précaire sur le bateau du comité 76 de Volleyball. - Pierre Durand-Gratian

